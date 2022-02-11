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أمن البيضاء يحجز أزيد من 4 كلغ من الكوكايين ويوقف شخصين

2022-02-11 / 12:09 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 فبراير الجاري، من حجز أربع كيلوغرامات و220 غرام من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة لنقل البضائع قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذا الناقلة عن حجز أربع كيلوغرامات و200 غرام من مخدر الكوكايين مخبأة داخل تجويف معد في هيكل المركبة، علاوة عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.

إجراء التفتيش المنجز بمنزل المشتبه فيه الرئيسي وبداخل سيارة كانت مركونة في مرآب هذا المنزل مكنت من حجز مبالغ مالية إضافية وصل مجموعها إلى 69.800 درهم وكذا 20 غراما إضافية من مخدر الكوكايين.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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