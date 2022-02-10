عميد أكادير لم ينقل تأديبيا والشكايات ضده تم حفظها

2022-02-10 / 4:39 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مقربة من عميد الشرطة الذي يشتغل بإحدى مفوضيات أكادير الكبير ،في اتصال ب ” هبة بريس” أن الاخير لم يتم تنقيله تأديبيا من طرف المديرية العامة كما تم الترويج له سابقا الى إحدى الأقاليم المجاورة لمدينة أكادير، بل أن التقيل كان لسد الخصاص في الموارد البشرية المعمول بهذا الشأن لدى المصالح المركزية .

كما توصلت الجريدة بمعلومات أخرى، تشير أن عميد الشرطة من أبناء مدينة أكادير، وان التحاقه للاشتغال كان بطلب منه، لوجود أسرته بمدينة أكادير بعد طلب قدمه في الموضوع الى المديرية.

اما بخصوص الشكايات التي كانت ضده، فإن مقربين منه أكدوا للجريدة أنها كانت ” كيدية” فقط، أغلبها تم حفظه من طرف النيابة العامة، معتبرين أن تفاني العميد في عمله اليومي وتطبيق القانون، كان محط انتقادات من طرف المخالفين، مما رفع درجة العداء لشخصه، كما أن الاخير كان قد رفع دفاعه شكايات ضد عدد من الأشخاص نشروا أشرطة فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد التشهير به لازالت بمحاكم امنتانوت ومراكش.

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