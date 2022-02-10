الحكومة تشرع في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع أطر التعليم

2022-02-10 / 2:07 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ترأس عزيز أخنوش مجلس الحكومة الأسبوعي يومه الخميس الذي تم تنظيمه عبر تقنية التواصل المرئي، حيث خصص هذا المجلس للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم خلال بداية أشغال المجلس، التداول و المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

هاته المراسيم، وفق ذات البلاغ، من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركاء الاجتماعيين بالقطاع تحت إشراف رئيس الحكومة في 18 يناير 2022 تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.

و يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.69 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

أما الثاني فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.544 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

بينما المرسوم الثالث الذي صادقت عليه الحكومة فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.71 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

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