تطوان ..السجن 4 أشهر لمستشارة جماعية حاولت تسريب مخدرات لمريض

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الثلاثاء، ادانة مستشارة بالمجلس الجماعي، بالسجن أربعة أشهر نافذة على خلفية تورطها في قضية حيازة المخدرات وتسهيل إدخالها إلى سجين بالمستشفى.

وكانت المصالح الامنية بتطوان قد اعتقلت الشهر الماضي ممرضة داخل مستشفى سانية الرمل متلبسة بحيازة مخدرات تم دسها بهاتف نقال قصد إدخالها إلى نزيل كان يستفيد من حصة تصفية الدم بسبب معاناته من قصور الكلي.

وبالرغم من انكار المعنية بالامر للتهمة الموجهة لها الا ان النيابة العامة بابتدائية تطوان امرت ايداعها السجن الاحتياطي بتطوان قبل ان تتم محاكمتها وادانتها بالعقوبة المذكورة أعلاه .

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