بعد الحديث عن عودتها لحسام حبيب.. شيرين تنفي: “وحدي من أملك الإعلان عن خبر يخصني”

2022-02-09 / 12:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر منذ قليل.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:” تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني”.

وكان المنتج الفني يوسف دندش كشف عن عودة الفنانة شيرين لزوجها حسام حبيب، وهي مفاجأة انتشر صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وقال يوسف دندش، في تصريحات صحفية له، إنه يعتبر شيرين عبد الوهاب من أبرز نجمات الوطن العربي، نافيا توليه إدارة أعمالها في الفترة الماضية بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وكشف يوسف دندش كواليس عودة شيرين لزوجها، قائلا إنه اتصل بها هاتفيا من ساعات، ليرد عليه حسام حبيب ويخبره بعودتهما سويا، معبرا عن مباركته لهما.

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