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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ256 مرشحا للهجرة السرية

2022-02-08 / 5:25 مساءً
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هبة بريس

قدمت وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، من الخامس إلى الثامن من فبراير الجاري، المساعدة لـ256 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم 41 إمرأة وخمسة أطفال، كانوا في ظروف صعبة على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع، حسب ما علم لدى مصدر عسكري.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة وتسليمهم إلى الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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