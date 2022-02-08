الصورة تعبيرية

بعد حادثة الطفل ريان.. وفاة طفل سقط في بئر بليبيا

2022-02-08 / 2:18 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

توفي الطفل الليبي، هيثم مسعود حيدر، إثر سقوطه ظهر أول من أمس الأحد، في بئر سطحي، أي ما يعرف محليا بـ “الماجن” الخاص بأحد المساجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.

وقال والد الطفل في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يبحث عن ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولا يعرف وجهته ولا مصيره، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر، وفارق الحياة على إثر ذلك.

وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم، من منطقة دريانه في بنغازي، مستذكرين حادثة وفاة الطفل ريان، مطالبين السلطات بإغلاق هذه الآبار وداعين الأباء الى مراقبة أبنائهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اشتباكات مع الحوثيين على الحدود السعودية تخلف قتلى وجرحى

اشتباكات مع الحوثيين على الحدود السعودية تخلف قتلى وجرحى

2022-02-08 / 12:48 مساءً
Photo of عائلة فواز القطيفان تعلن جمع المبلغ المطلوب و عصابة المختطفين تقطع التواصل

عائلة فواز القطيفان تعلن جمع المبلغ المطلوب و عصابة…

2022-02-08 / 11:42 صباحًا
Photo of السعودية تعلن عن شروط جديدة لأداء العمرة أو الزيارة

السعودية تعلن عن شروط جديدة لأداء العمرة أو الزيارة

2022-02-08 / 10:30 صباحًا
Photo of الجزائر: متحور “أوميكرون” يشكل 95% من الإصابات

الجزائر: متحور “أوميكرون” يشكل 95% من الإصابات

2022-02-08 / 9:24 صباحًا
Photo of الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم “داعش-خرسان”

الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم…

2022-02-07 / 9:28 مساءً
Photo of Meta تحذر من إمكانية إغلاق “فيسبوك” و”انستغرام” في أوروبا

Meta تحذر من إمكانية إغلاق “فيسبوك” و”انستغرام” في أوروبا

2022-02-07 / 9:15 مساءً
Photo of احتجاجات في ولاية هندية ضد قرار يمنع ارتداء الحجاب في بعض المدارس

احتجاجات في ولاية هندية ضد قرار يمنع ارتداء الحجاب…

2022-02-07 / 7:45 مساءً
Photo of ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

2022-02-07 / 6:54 مساءً
Photo of السعودية تردم مئات الآبار بعد مأساة الطفل” ريان”

السعودية تردم مئات الآبار بعد مأساة الطفل” ريان”

2022-02-07 / 6:19 مساءً
Photo of تطور جديد.. الأمن يحدد مكان الطفل فواز القطيفان

تطور جديد.. الأمن يحدد مكان الطفل فواز القطيفان

2022-02-07 / 5:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق