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أكادير : تخصيص 10 ملايين درهم لانجاز مركب تأهيل الاشخاص بدون مأوى

2022-02-08 / 12:15 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سيتمكن الاشخاص بدون مأوى بمدينة أكادير، من الاستفادة من إحداث مركب جهوي لاستقبالهم وإعادة تأهيلهم ، بعدما صادق المجلس الجماعي للمدينة على مشروع اتفاقية لإنجاز هذا المركب.

وسيتم إنجاز هذا المشروع خلال ثلاث سنوات في إطار اتفاقية شراكة تضم تسع جهات فاعلة من بينها وزارة الصحة وجهة سوس ماسة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تبلغ مساهمة الجماعة في هذا المشروع 10 ملايين درهم.

المجلس الجماعي لأكادير، مؤخرا، دورته العادية لشهر فبراير 2022، تدارس خلاله عددا من القضايا المرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي للساكنة.

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