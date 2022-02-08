واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن المغاربة

2022-02-08 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، عن “تعازيها الحارة لأسرة ريان ولجميع المغاربة”، إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل البالغ 5 سنوات، بعد سقوطه في بئر ضواحي شفشاون.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: “اليوم نشاطر الشعب المغربي حزنه إثر وفاة ريان أورام، ذي الخمس سنوات، والذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه، الأسبوع الماضي، في بئر في منطقة شمال البلاد، رغم عملية إنقاذ بطولية استمرت لأربعة أيام”.

وأضاف أنه “على غرار الملايين من الأشخاص حول العالم، تأثرنا بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي الذي كان يأمل بقاء ريان على قيد الحياة”.

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