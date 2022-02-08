خلاف على حق الأسبقية بالشارع ينتهي ب”تعنيف” شخص بآسفي

2022-02-08 / 9:09 صباحًا
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هبةبريس - اسفي

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و27 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أدوات راضة.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض شخص للضرب والجرح بواسطة أدوات راضة، على إثر خلاف عرضي حول أسبقية المرور بالشارع العام بمدينة أسفي، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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