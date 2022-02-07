فرحا بفوز منتخب بلاده.. وفاة مشجع سنغالي بأزمة قلبية

2022-02-07 / 4:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

لفظ مواطن سنغالي ألفاظه الأخيرة بعد أزمة قلبية أصابته، عقب تسجيل مهاجم الفريق، ساديو ماني، ركلة الفوز في نهائي بطولة أمم أفريقيا، فضلا عن وفاة اثنين آخرين خلال احتفالات الفوز.

وذكر موقع “سيني نيوز” السنغالي المحلي، أن فرحة الفوز بلقب أمم أفريقيا، تسببت في ضحايا في السنغال، إذ أن أحد المواطنين لفظ أنفاسه الأخيرة جراء المشاعر الزائدة، عقب هذا الفوز التاريخي الليلة الماضية.

وأوضح الموقع أن رجلا في بلدة “بوت”، غربي البلاد، توفي إثر أزمة قلبية أصابته، بعد تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة في مرمى حارس منتخب مصر، خلال النهائي الذي جمع منتخبي السنغال ومصر، موضحا أن الرجل نقل إلى المشفى، وهناك لفظ أنفاسه.

وقالت أحد أفراد أسرة الضحية: “السعادة كانت عارمة بعد ركلة الجزاء لساديو ماني. بعد ذلك، أصابته أزمة (قلبية)، وقمنا بنقله إلى مستشفى مجاورة، لكنه توفي”، متابعا: “إنه لأمر صعب، لقد تزوج منذ وقت قريب، وعمره لا يتعدى الـ 26 عاما”.

ويعدّ هذا الرجل هو الضحية الثالثة المسجلة خلال احتفالات الفوز ليلة أمس في السنغال، إذ لقى شابين اثنين مصرعهما، عقب حادث دراجة نارية خلال الاحتفالات في مدينة غويغينيو، وسط البلاد.

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