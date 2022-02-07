الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 42 في المائة

هبة بريس

أفادت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بأن نسبة ملء السدود بجهة الدار البيضاء-سطات بلغت 42,34 في المائة بتاريخ 4 فبراير الجاري.

ووفق معطيات أوردتها الوكالة بموقعها الالكتروني، فإن نسبة ملء السدود في الجهة، سجلت تراجعا بأكثر من 19 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تم تسجيل معدل ملء بنسبة 61,58 في المائة، ومخزون مائي للسدود بلغ 682,015 مليون متر مكعب. وحسب المعطيات ذاتها، فالمخزون المائي للسدود، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1107,524 مليون متر مكعب، بلغ إلى حدود يوم (4 فبراير) ما مجموعه 468,981 مليون متر مكعب.

وتبعا للمصدر نفسه، فإن حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله (الصخيرات تمارة) بلغت 421,269 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 42,52 في المائة، مقابل 620,898 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بمعدل ملء بلغ 63,7 في المائة.

وفي ما يخص حقينة سد تامسنا في منطقة بن أحمد (إقليم سطات)، فبلغت 24,234 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 42,52 في المائة، مقابل 58,5 في المائة (33,343 مليون متر مكعب)، خلال السنة الماضية.

بينما سجل سد الملاح نسبة ملء بلغت 40,87 في المائة (14,303 مليون متر مكعب)، مقابل 51,9 في المائة (18,165 مليون متر مكعب) التي تم تسجيلها السنة الماضية.

وبالنسبة لسد الح يمر (سطات)، فقد بلغت نسبة الملء 12,46 في المائة (1,744 مليون متر مكعب)، مقابل نسبة ملء وصلت إلى 14,49 في المائة (2,029 مليون متر مكعب)، والتي تم تسجيلها السنة المنصرمة.

أما سد عين كوشية، فقد سجل نسبة ملء بلغت 65,41 في المائة (7,195 مليون متر مكعب)، مقابل 65,53 في المائة (7,208 مليون متر مكعب) خلال الفترة عينها خلال السنة المنفرطة.

وبخصوص سد زمرين، فقد سجل نسبة ملء بلغت 47,58 في المائة (0,236 مليون متر مكعب)، مقابل 75 في المائة (0,372 مليون متر مكعب) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0