الشركة الموريتانية للطيران تستأنف رحلاتها إلى المغرب
هبة بريس _ الرباط
أكدت الشركة الموريتانية للطيران، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى المغرب ابتداء من 8 فبراير الجاري.
وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنها ستسأنف رحلاتها إلى الدار البيضاء بعد فتح الأجواء المغربية أمام الملاحة الجوية.
وأشارت الى أنها ستنظم رحلات أسبوعيا بوتيرة 5 رحلات أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة والأحد.
وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت يوم 28 يناير الماضي عن استئناف رحلاتها الجوية الدولية المنتظمة بمجموع شبكتها ابتداء من 7 فبرايرالجاري، وذلك تماشيا مع بيان الحكومة الذي تعلن فيه عن إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة
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