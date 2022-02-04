الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

الملك يهنئ الرئيس السريلانكي: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

2022-02-04 / 11:41 صباحًا
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد غوتابايا راجاباكسا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس غوتابايا راجاباكسا، وأصدق المتمنيات للشعب السريلانكي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن اعتزازي بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم للسير قدما في تعزيز هذه الروابط والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

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