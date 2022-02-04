المحمدية.. توقيف 8 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس - المحمدية

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس، 3 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، والذين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة المحمدية وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، وذلك مباشرة بعد وصولهم للشريط الساحلي بالمدينة على متن سيارة خفيفة، والتي تم العثور بداخلها على حقائب وهواتف محمولة وسترات للنجاة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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