فرنسا: تغريم طارق رمضان لكشفه اسم امرأة تتهمه بالاغتصاب

هبة بريس - وكالات

فرضت السلطات القضائية الفرنسية غرامة على الباحث الأكاديمي طارق رمضان الذي يواجه اتهامات بالاغتصاب لكشفه عن هوية امرأة مدعية.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية اليومية أن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكما أصدرته محكمة أول درجة ضد طارق رمضان.

وكشف رمضان في كتاب عن الاسم الحقيقي للمرأة التي تدعي عليه.

ووفقا للتقرير فسيدفع رمضان غرامة قدرها 1000 يورو (1130 دولارا) و 2000 يورو (2260 دولارا) كتعويض للمرأة. كما تم تغريم الناشر الفرنسي 500 يورو(565 دولارا).

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