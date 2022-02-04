طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تهم قطرات متفرقة أحيانا رعدية مرتفعات الاطلس الكبير والسهول الوسطى.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، مع تناثر حبات من الغبار المحلي بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية. وسيظل الطقس باردا مع تكون صقيع محلي فوق المرتفعات.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بجنوب البلاد، وجنوبية جنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 9 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 14 و21 درجة بسوس وجنوب البلاد.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض الطفيف عموما.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج أحيانا بباقي السواحل.

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