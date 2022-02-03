إحداث مندوبيتين للصيد البحري والفلاحة محور دورة مجلس طرفاية

هبة بريس -اشعبان لحبيب

عقد المجلس الجماعي لمدينة طرفاية، صباح اليوم الخميس 3 فبراير 2022، الدورة العادية، برئاسة عبد الحي حرطون، رئيس جماعة طرفاية وبحضور نواب وأعضاء المكتب المسير، وكذا السيد باشا مدينة طرفاية، و أطر وموظفي الجماعة الترابية طرفاية، إلى جانب فعاليات مدنية وحشد من ساكنة المدينة.

حيث تم افتتاح الجلسة، بعد ما إستعرض رئيس المجلس البلدي “عبد الحي حرطون” جدول أعمال المجلس لشهر فبراير والذي يضم 11 نقطة، قبل أن يتدخل كل من رمضان بوفوس، النائب الأول للمجلس البلدي، الذي أكد على ضرورة رفع ملتمس الى وزير الفلاحة و الصيد البحري لأجل إحداث مندوبية إقليمية تابعة للقطاع الصيد البحري، وهو نفس المطلب الذي تمت مناقشته من طرف جميع اعضاء المجلس،و بحضور ممثل عن وزارة الصيد البحري، و المندوب الإقليمي للصحة بطرفاية، وكذا بعض رؤساء المصالح الخارجية.

ومن خلال هذه الدورة، التي دامت حوالي 5 ساعات تدارست اقطاب الأغلبية وكذا المعارضة، جميع النقط المدرجة داخل جدول الأعمال، وعلى رأسهم قطاع الصحة، وقطاع الفلاحة، والصيد البحري ومجموعة من النقط التي تصب في مصلحة مدينة طرفاية وساكنتها، حيث تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال من طرف اغلبية المجلس الجماعي للمدينة.

1 : التداول في وضعية الصحه بالمدينة.

2: التداول في وضعية قطاع الصيد البحري بطرفاية.

3: المصادقة على تقديم ملتمس الى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري من أجل احداث مندوبية إقليمية للصيد البحري ومندوبية إقليمية للفلاحة بطرفاية.

4: انتخاب ممثل الجماعة في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.

5 : التصويت على احداث وانتخاب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

6: المصادقة على اتفاقية شراكة بين وزارة السكنى وسياسية المدينة والمجلس الجماعي لطرفاية.

7: برمجة فائض السنة المالية 2021.

8: المصادقة على قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية.

9: المصادقة على قرار جماعي يتعلق بتحديد اختصاصات الإدارة الجماعية.

10: المصادقة على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.

11: اقتناء قطعتين ارضيتين مخصصتين لبناء محطة الضخ ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

لتختتم دورة فبراير العادية بعدها تم رفع برقية ولاء واخلاص والدعاء الصالح للسدة العالية بالله امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

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