حاليلوزيتش: “أعشق المغرب وقد تبرعت بمبلغ كبير لصندوق كورونا وأنتم لا تعرفون ذلك”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن المغرب أكثر من مجرد بلد يربطه بجامعة كرته عقد تدريب، مضيفا بأنه يعشق المغرب و يريد إسعاد المغاربة بإنجاز التأهل لكأس العالم.

و قال وحيد حاليلوزيتش في رده على أسئلة الصحفيين بأنه سبق و تبرع بمبلغ كبير لصندوق كورونا الذي أمر عاهل البلاد بإحداثه، مضيفا: “تبرعت بهاد المبلغ الكبير و أنتم لا تعلمون ذلك”.

و طالب المدرب البوسني من الجماهير المغربية الصبر على المجموعة الحالية و التي أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد الإقصاء، غير أن الجميع يحذوه طموح كبير للفوز بمبارتي السد أمام الكونغو.

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