صورة تعبيرية

القنيطرة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية وترويج المخدرات

2022-02-03 / 12:29 مساءً
0
هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من توقيف سبعة أشخاص ينشطون بمدينة القنيطرة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وترويج المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه جرى توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة القنيطرة وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة 22 مرشحا للهجرة غير المشروعة من بينهم قاصران، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بداخل سيارة كان يستعملها منظمو هذه العملية على 14 كيلوغراما و745 غراما من مخدر الشيرا ومبالغ مالية بالعملة الأوروبية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي البحري، أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم على متن زورق تقليدي في عرض البحر مقابل المنطقة القروية سيدي بوغابة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل القارب عن حجز ثماني حاويات تضم 60 لترا من المحروقات.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم السبعة والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا والجهود متواصلة

سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا…

2022-02-03 / 11:11 صباحًا
Photo of أمن مكناس يضع حدا لنشاط جانحين مبحوث عنهما وطنيا

أمن مكناس يضع حدا لنشاط جانحين مبحوث عنهما وطنيا

2022-02-03 / 11:06 صباحًا
Photo of الشاب الذي تطوع لإنقاذ ريان: “تكلمت معاه و فقدت الوعي ملي بقات أربعة أمتار”

الشاب الذي تطوع لإنقاذ ريان: “تكلمت معاه و فقدت…

2022-02-03 / 10:53 صباحًا
Photo of جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل دون انقطاع وسط تضامن واسع من المغاربة

جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل دون انقطاع وسط تضامن…

2022-02-03 / 9:09 صباحًا
Photo of مجلس الشامي يوصي باستعجالية تفعيل إصلاح قطاع التقاعد بالمغرب

مجلس الشامي يوصي باستعجالية تفعيل إصلاح قطاع التقاعد بالمغرب

2022-02-03 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-03 / 7:00 صباحًا
Photo of شاحنات ودراجات صديقة للبيئة تعزز أسطول “أوزون” بفاس

شاحنات ودراجات صديقة للبيئة تعزز أسطول “أوزون” بفاس

2022-02-03 / 12:03 صباحًا
Photo of أخنوش يدعو المقاولات إلى العمل على تعميم جواز التلقيح

أخنوش يدعو المقاولات إلى العمل على تعميم جواز التلقيح

2022-02-02 / 11:12 مساءً
Photo of أخنوش يبحث مع الاتحاد العام للمقاولات تعزيز الحماية المجتمعية ضد كورونا

أخنوش يبحث مع الاتحاد العام للمقاولات تعزيز الحماية المجتمعية…

2022-02-02 / 8:47 مساءً
Photo of إعادة فتح الحدود.. وزيرة السياحة تجتمع بمهنيي القطاع

إعادة فتح الحدود.. وزيرة السياحة تجتمع بمهنيي القطاع

2022-02-02 / 8:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق