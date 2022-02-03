القنيطرة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية وترويج المخدرات

هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من توقيف سبعة أشخاص ينشطون بمدينة القنيطرة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وترويج المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه جرى توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة القنيطرة وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة 22 مرشحا للهجرة غير المشروعة من بينهم قاصران، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بداخل سيارة كان يستعملها منظمو هذه العملية على 14 كيلوغراما و745 غراما من مخدر الشيرا ومبالغ مالية بالعملة الأوروبية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي البحري، أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم على متن زورق تقليدي في عرض البحر مقابل المنطقة القروية سيدي بوغابة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل القارب عن حجز ثماني حاويات تضم 60 لترا من المحروقات.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم السبعة والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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