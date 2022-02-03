حاليلوزيتش: “بكيت بشدة بعد المباراة و المغاربة كلهم ينتقدون وحيد فقط”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن حسرة كبيرة خيمت على كافة بعثة المنتخب المغربي بعد خيبة الأمل إثر الخسارة القاسية أمام المنتخب المصري.

و قال حاليلوزيتش: “حسرة كبيرة أصبنا بها، لقد بكي الجميع و بكيت أنا بشدة بعد ما وقع، جزئيات صغيرة فقط حسمت المباراة ، لو سجل نايف أكرد الهدف الذي ضاع لكنا الآن في النهائي”.

و أكد وحيد على أنه يعي جيدا ما تعنيه كأس إفريقيا للمغاربة، و قال في هذا الصدد “الكل في المغرب يدعي أنه يفهم في الكرة و التحليل، و الكل ينتقد وحيد، وحيد فقط”.

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