مدرب المنتخب: “اللاعبون الذين اخترتهم هم الأفضل في المغرب و لا أحد سيقول العكس”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.
و خلال هاته الندوة، دافع مدرب المنتخب الوطني على اختياراته التقنية و على الأسماء التي نادى عليها للمشاركة في العرس القاري.
و قال حاليلوزيتش ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص اختياراته: “اللاعبين الذين قررت الاعتماد عليهم هم الأفضل في المغرب و لا أحد سيقول العكس”.
و شدد مدرب المنتخب الوطني المغربي على أن المشكل لم يكن في نوعية و لا جودة الأسماء المستدعاة، بل في النجاعة الهجومية و التهديفية و الحظ اللذان عاندا أقدام لاعبي الأسود خاصة في مباراة مصر.
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2 تعليقات
مدرب فاشل بمعنى الكلمة؛ يستنزف ميزانية هامة دون تحقيق اي شيء
الغلط ماشي ديال المدرب الغلط ديال اللعابة اللي معروفين غير بالسهرات و الحتفلات في الملاهي الليلية ووووفي الاخير هدي هي النتيجة و السلام .