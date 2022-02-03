السفير المغربي ينقل تحيات الملك لرئيس الدومينيكان.. والأخير يشيد بدينامية العلاقات بين البلدين

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية الدومينيكان، السيد لويس أبي نادر، أمس الأربعاء، السيد هشام دحان الذي قدم له أوراق اعتماده سفيرا لجلالة الملك لدى بلاده.

وخلال هذا الاستقبال، كلف رئيس جمهورية الدومينيكان سفير المملكة بنقل أطيب تحياته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا عن تمنياته للمغرب وللشعب المغربي بالتقدم والازدهار.

وذكر بلاغ للسفارة المغربية أن السيد أبي نادر أشاد بدينامية العلاقات التي تربط البلدين، داعيا إلى تعزيزها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واغتنم سفير جلالة الملك هذه المناسبة لينقل إلى الرئيس لويس أبي نادر تحيات جلالة الملك، وتمنياته بالتطور والتقدم لجمهورية الدومينيكان وشعبها.

كما سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على التزام المملكة بتعزيز وتنويع وإغناء علاقات التعاون مع جمهورية الدومينيكان، البلد الصديق والشريك، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجرى هذا الاستقبال بحضور نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان، راكيل بينيا، ووزير العلاقات الخارجية، روبرتو ألفاريز.

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