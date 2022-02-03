رئيس الرجاء يرد على الانتقادات: “زيارتنا لعمدة الدار البيضاء مجاملة اعتيادية”

2022-02-03 / 10:14 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

لغط كبير رافق زيارة رئيس الرجاء الرياضي أنيس محفوظ لمكتب عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، حيث فسر البعض هاته الزيارة بالدعم اللامشروط الذي تقدمه العمدة للنادي الأخضر على نقيض باقي فرق المدينة.

و للرد على هاته الانتقادات خاصة من بعض الجماهير الودادية، استغل أنيس محفوظ رئيس الرجاء الندوة التي نظمها مساء أمس بالدار البيضاء لتوضيح حقيقة الزيارة و مد وسائل الإعلام و الجماهير ببعض التفاصيل الخاصة بها.

و قال محفوظ بأن زيارته لعمدة المدينة نبيلة الرميلي رفقة بعض المنخرطين و في مقدمتهم محمد بودريقة هي زيارة مجاملة اعتيادية، تدخل في نطاق تواصل المكتب الرجاوي منذ سنوات مع الأجهزة المسيرة لشؤون المدينة.

و أوضح رئيس الرجاء بأنه لا يجب تفسير هاته الزيارة بخلفية سياسية، و هو ما ذهب له البعض باعتبار أن نبيلة الرميلي تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار و هو الحزب ذاته الذي ينتمي له محمد بودريقة.

و شدد محفوظ على أن هاته النوعية من زيارات المجاملة الاعتيادية و التواصلية لن تقتصر فقط على عمدة المدينة، بل هناك لقاءات قريبة مع رئيس الجهة و رئيس مجلس العمالة و رؤساء الأقاليم و الجماعات و المقاطعات بالجهة و برلمانيي المدينة و ذلك في إطار حرص النادي الأخضر على التواصل مع كافة الهيئات الإدارية و المنتخبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاليلوزيتش: “تعرضنا للكثير من الاستفزازات و التهديدات ومسارنا لم يكن سيئا”

حاليلوزيتش: “تعرضنا للكثير من الاستفزازات و التهديدات ومسارنا لم…

2022-02-03 / 11:16 صباحًا
Photo of المنتخب المصري يحتج على تحليق “درون” فوق ملعب تدريباته.. والكاف تكشف السبب

المنتخب المصري يحتج على تحليق “درون” فوق ملعب تدريباته..…

2022-02-03 / 9:34 صباحًا
Photo of السينغال تطيح ببوركينافاسو وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

السينغال تطيح ببوركينافاسو وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

2022-02-02 / 10:41 مساءً
Photo of الكاف يغرم الجامعة و يحرم بوفال و شاكلا من مباراة السد “المونديالي” الحاسمة

الكاف يغرم الجامعة و يحرم بوفال و شاكلا من…

2022-02-02 / 9:15 صباحًا
Photo of وحيد حاليلوزيتش يتواصل مع المغاربة في ندوة صحفية لتبرير الإخفاق

وحيد حاليلوزيتش يتواصل مع المغاربة في ندوة صحفية لتبرير…

2022-02-01 / 1:55 مساءً
Photo of “كورونا” تؤجل بطولة العالم للسباحة

“كورونا” تؤجل بطولة العالم للسباحة

2022-02-01 / 11:59 صباحًا
Photo of بعد نهاية مسار الأسود بالكان.. عجلة البطولة تعود للدوران بداية من الجمعة

بعد نهاية مسار الأسود بالكان.. عجلة البطولة تعود للدوران…

2022-02-01 / 9:40 صباحًا
Photo of اعتدى على صديقته واغتصبها.. نادي مانشستر يوقف لاعبه والشرطة تعتقله

اعتدى على صديقته واغتصبها.. نادي مانشستر يوقف لاعبه والشرطة…

2022-01-31 / 9:40 صباحًا
Photo of منتخب السينغال يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

منتخب السينغال يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

2022-01-30 / 10:40 مساءً
Photo of ليفربول يتغنى بصلاح بعد قيادته مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

ليفربول يتغنى بصلاح بعد قيادته مصر إلى نصف نهائي…

2022-01-30 / 10:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق