رئيس الرجاء يرد على الانتقادات: “زيارتنا لعمدة الدار البيضاء مجاملة اعتيادية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لغط كبير رافق زيارة رئيس الرجاء الرياضي أنيس محفوظ لمكتب عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، حيث فسر البعض هاته الزيارة بالدعم اللامشروط الذي تقدمه العمدة للنادي الأخضر على نقيض باقي فرق المدينة.

و للرد على هاته الانتقادات خاصة من بعض الجماهير الودادية، استغل أنيس محفوظ رئيس الرجاء الندوة التي نظمها مساء أمس بالدار البيضاء لتوضيح حقيقة الزيارة و مد وسائل الإعلام و الجماهير ببعض التفاصيل الخاصة بها.

و قال محفوظ بأن زيارته لعمدة المدينة نبيلة الرميلي رفقة بعض المنخرطين و في مقدمتهم محمد بودريقة هي زيارة مجاملة اعتيادية، تدخل في نطاق تواصل المكتب الرجاوي منذ سنوات مع الأجهزة المسيرة لشؤون المدينة.

و أوضح رئيس الرجاء بأنه لا يجب تفسير هاته الزيارة بخلفية سياسية، و هو ما ذهب له البعض باعتبار أن نبيلة الرميلي تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار و هو الحزب ذاته الذي ينتمي له محمد بودريقة.

و شدد محفوظ على أن هاته النوعية من زيارات المجاملة الاعتيادية و التواصلية لن تقتصر فقط على عمدة المدينة، بل هناك لقاءات قريبة مع رئيس الجهة و رئيس مجلس العمالة و رؤساء الأقاليم و الجماعات و المقاطعات بالجهة و برلمانيي المدينة و ذلك في إطار حرص النادي الأخضر على التواصل مع كافة الهيئات الإدارية و المنتخبة.

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