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طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-03 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس أن تهم قطرات متفرقة مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، الجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستعرف السواحل الشمالية كتلا ضبابية بالسواحل الشمالية، مع تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون الطقس، نسبيا، باردا مع جريحة محلية بمرتفعات الأطلس الكبير والهضاب العليا الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، وما بين 4 و9 درجات بالشمال الشرقي، الريف، الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 9 و14 درجة بالسهول والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض الطفيف بجنوب المملكة، بينما سترتفع بالمناطق الشمالية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بمنطقة البوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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