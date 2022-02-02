ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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أسعار المحروقات ترتفع و الغازوال يقترب من 11 درهم للتر الواحد

2022-02-02 / 5:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استفاق مستعملو السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية صبيحة اليوم على وقع زيادة في أسعار بيع المحروقات بمختلف محطات الوقود المنتشرة بتراب المملكة.

و ارتفع سعر بيع الغازوال للعموم بشكل غير مسبوق ليقترب من إحدى عشر درهما للتر الواحد، فيما ارتفع بدوره سعر البنزين ليقارب الثلاثة عشر درهما للتر الواحد مع اختلاف طفيف من محطة بيع لأخرى.

و عزا مهنيون هذا الارتفاع في سعر بيع الغازوال و البنزين بمحطات الوقود للارتفاع العالمي لأسعار المحروقات خاصة في ظل التقلبات الدولية للسوق و المخاوف بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل الصراع الروسي الأوكراني.

هذا و شهدت أسعار بيع المحروقات منذ تحرير القطاع في عهد حكومة بنكيران تضاربا في مستويات البيع و التي انخفضت بشكل كبير خلال فترة الجائحة بعدما قاربت السبعة دراهم، قبل أن ترتفع تدريجيا لتصل مستويات قياسية و غير مسبوقة في سعر البيع منذ تحرير أسعار المحروقات.

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