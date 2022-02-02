شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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كانت في طريقها لإسبانيا.. حجز 516 كلغ من مخدر الشيرا بميناء طنجة

2022-02-02 / 4:16 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح الجمارك، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة المتزامنة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني والجمارك كانت قد أظهرت تخزين شحنات مخدر الشيرا بتجاويف معدّة خصيصا داخل قاطرات وهياكل ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع، كانت تنقل سلعا مختلفة وتستعد للمغادرة على متن رحلات بحرية متوجهة إلى الموانئ الإسبانية، فيما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف سائقي ومستعملي هذه الناقلات، وهم أربعة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم ما بين 34 و52 سنة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن عمليات تفريغ هذه الشحنات من المخدرات مكنت من حجز 152 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن الشاحنة الأولى، و104 كيلوغرامات على متن المركبة الثانية، فيما تم حجز 260 كيلوغرام من المخدرات على متن الشاحنة الثالثة، ليصل مجموع المحجوزات المضبوطة إلى 516 كيلوغرام من مخدر الشيرا في شكل صفائح معدّة خصيصا للتهريب الدولي.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

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