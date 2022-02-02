في الصورة *محمد زيان

تزامنا مع محاكمته.. الشرطة القضائية تستدعي المحامي زيان في قضية جديدة

2022-02-02 / 4:03 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت عناصر الشرطة القضائية على توجيه استدعاء جديد للنقيب السابق محمد زيان في قضية جديدة ستنضاف لسلسلة القضايا التي يتابع بها و التي ما تزال تفاصيلها معروضة على ردهات المحاكم.

و صرح محمد زيان، وزير حقوق الإنسان سابقا، أنه فوجئ باستدعاء أمني يخبره بضرورة الحضور لمقر الشرطة القضائية قصد التحقيق معه في ملف جديد غير أنه لم يفصح عن تفاصيله.

موازاة مع ذلك، مثل المحامي زيان ظهر اليوم أمام المحكمة في ملف ثقيل يتابع من خلاله بمجموعة من التهم بعد شكايات عدة، من بينها شكايات مواطنة مغربية مقيمة بدولة الإمارات تتهمه بالنصب و الابتزاز و استغلال النفوذ و خيانة الأمانة.

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