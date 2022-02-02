الكاف يغرم الجامعة و يحرم بوفال و شاكلا من مباراة السد “المونديالي” الحاسمة

2022-02-02 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضربة موجعة تلقتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من طرف الاتحاد الإفريقي للعبة بعد أن أصدرت عقوبات في حق أبرز لاعبي المنتخب الوطني على خلفية الأحداث التي تلت نهاية مباراة الأسود و فراعنة النيل بالكأس القارية.

و أوقف الكاف لاعبي المنتخب الوطني المغربي سفيان بوفال وسفيان شاكلا لمباراتين اثنتين، حارما إياهما بهذا القرار من المشاركة في مباراة السد الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.

و اجتمعت لجنة الانضباط في الكاف و قررت معاقبة بعض لاعبي ومسؤولي المنتخب المغربي و المصري بسبب ما وصفته بسوء السلوك في المباراة، حيث أشار تقرير ممثلي الجهاز القاري إلى حدوث اشتباك عام بعد نهاية مباراة الربع تم فيه تحديد اللاعبين المغربي بوفال و شاكلا ضمن المخالفين.

وقررت لجنة الانضباط توقيف بوفال و شاكلا للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما الذي وصفته بالعنيف، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الجامعة و توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.

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