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طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-02 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة نسبيا، مع تكون صقيع محلي بمناطق الأطلس، الريف وشرق البلاد.

وستهم قطرات مطرية متفرقة جنوب مرتفعات الأطلس الكبير. وسيكون الطقس غائما جزئيا بوسط وجنوب المملكة، مع تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بجنوب البلاد وبمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 2 و7 درجات بالريف، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 7 و12 درجة بشمال البلاد، وما بين 12 و18 درجة بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا بوسط البلاد وبالجنوب-الشرقي، وسترتفع قليلا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين الدار البيضاء طرفاية، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.

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