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15 قتيلا و1959 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2022-02-02 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 1959 آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1469 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يناير 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم،، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 40 ألفا و61 مخالفة، وإنجاز 7386 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و675 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و822 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و969 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7386 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 209.‏

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