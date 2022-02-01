بعد نفاذه من مراكز التلقيح.. “فايزر” يعود من جديد بعد توصل المغرب بكميات مهمة

2022-02-01 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت المملكة المغربية بكميات مهمة من لقاحات فايزر خلال الأيام الأخيرة و هو الأمر الذي مكن من تعزيز مخزون اللقاحات المعتمدة ببلادنا خلال الحملة الوطنية للتلقيح.

و تم استقبال الشحنات الجديدة من لقاح “فايزر” عبر طائرة قادمة من بروكسيل حطت بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء و تم نقلها لمركز التخزين و التثليج بمنطقة سيدي عثمان قبل توزيع كميات منها على عدد من مراكز التلقيح المنتشرة بربوع المملكة.

و منذ يوم أمس، شرعت المصالح الطبية و التمريضية المكلفة بتدبير عملية التلقيح بعدد من المراكز في تطعيم المواطنين بجرعات “فايزر” التي كانت قد نفذت من أغلب المراكز مقارنة بلقاح “سينوفارم” الصيني.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن حملة التلقيح ما تزال مستمرة، حيث وصل عدد الملقحين بالجرعة الأولى إلى غاية يوم أمس لرقم 24 مليون و 658 ألف و 729 شخصا، بينما الجرعة الثانية تلقاها 23 مليون و 79 ألفا و 723 شخص، أما الجرعة التنشيطية المعززة فقد تم تلقيحها لحوالي 4 ملايين و 441 ألفا و 797 شخصا.

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