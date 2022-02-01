طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس، الريف وشرق المملكة، مع تشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية الشمالية. وستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب وجد مشمسة بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالجنوب، شمالية بالمنطقة الشرقية، وضعيفة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و2 درجات بمرتفعات الأطلسن وما بين 2 و7 درجات بالريف، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بسوس، السواحل الأطلسية الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبيةن وما بين 17 و22 درجة بالمتبقي من المناطق الجنوبية، وما بين 7 و12 درجة بباقي المناطق.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالشمال، وستبقى مستقرة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء ورأس غير، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.

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