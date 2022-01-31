طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع صقيع أو جليد بمرتفعات الأطلس، الريف المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستهم أمطار أو زخات مطرية الأطلسين الكبير و الصغير وسفوحهما الشرقية، منطقة سوس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية ، فضلا عن بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق الأطلس المتوسط ووسط البلاد.

وستهب رياح قوية نوعا ما شمال الأقاليم الجنوبية وستكون مرفوقة بتناثر غبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية ، وما بين 05 و 10 درجات بالواجهة المتوسطية، الجنوب الشرقي وبشمال المنطقة الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين و 10 و 15 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الارتفاع بالجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز ، وبالسواحل الاطلسية شمال الرباط، وقليل الهيجان إلى هائج محليا بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0