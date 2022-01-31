عبد الاله بنكيران

البيجيدي يختار عقد مجلسه الوطني “حضوريا” شهر فبراير ببوزنيقة

2022-01-31 / 9:31 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر حزب العدالة و التنمية عقد دورته العادية للمجلس الوطني حضوريا بمدينة بوزنيقة خلال شهر فبراير القادم.

و أعلن إدريس الأزمي الإدريسي بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن عقد دورة عادية للمجلس بشكل حضوري يومي السبت والأحد 19 و20 فبراير 2022 ببوزنيقة.

ولمناقشة مختلف النقاط التي ستعرض على هذه الدورة الحضورية، أوضحت رئاسة المجلس الوطني للبيجيدي أنه سيتم عقد اللجان الدائمة للمجلس في اجتماعات ستنظم عن بعد.

هذا و يأتي تنظيم دورة المجلس الوطنية لحزب المصباح في سياق يشهد فيه الحزب نوعا من الهدوء بعد رجة الانتخابات الأخيرة خاصة بعد عودة عبد الإله بنكيران للمشهد السياسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالرياض.. مباحثات مغربية سعودية في مجالي المالية والاقتصاد

بالرياض.. مباحثات مغربية سعودية في مجالي المالية والاقتصاد

2022-01-31 / 11:43 صباحًا
Photo of التجمع الوطني للأحرار يعقد 53 مؤتمرا إقليميا استعدادا لمؤتمره الوطني السابع

التجمع الوطني للأحرار يعقد 53 مؤتمرا إقليميا استعدادا لمؤتمره…

2022-01-30 / 9:02 مساءً
Photo of بايتاس من بني ملال: هذه حكومة التحدي التي لا تؤجل الملفات الملحة

بايتاس من بني ملال: هذه حكومة التحدي التي لا…

2022-01-30 / 9:00 مساءً
Photo of الحركة الشعبية ينوه بتصنيع اللقاح بالمغرب ويرحب بقرار فتح المجال الجوي

الحركة الشعبية ينوه بتصنيع اللقاح بالمغرب ويرحب بقرار فتح…

2022-01-30 / 7:55 مساءً
Photo of الاتحاد الاشتراكي :” تعديل الدستور، ورش لا زال مفتوحا “

الاتحاد الاشتراكي :” تعديل الدستور، ورش لا زال مفتوحا…

2022-01-30 / 7:46 مساءً
Photo of أكادير : لائحة أعضاء المجلس الوطني خلال المؤتمر 11 للاتحاد الاشتراكي بجهة سوس ماسة

أكادير : لائحة أعضاء المجلس الوطني خلال المؤتمر 11…

2022-01-30 / 7:21 مساءً
Photo of ليبيا.. وفد مغربي في طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية

ليبيا.. وفد مغربي في طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية

2022-01-30 / 1:54 مساءً
Photo of الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة عيد ميلاده

الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة عيد ميلاده

2022-01-30 / 12:15 مساءً
Photo of “ليكيب” الفرنسية تشعل غضب الجزائريين

“ليكيب” الفرنسية تشعل غضب الجزائريين

2022-01-30 / 9:26 صباحًا
Photo of بركة : الحكومة مطالبة بالمضي قدما في اجرأة خيار “الدولة الاجتماعية”

بركة : الحكومة مطالبة بالمضي قدما في اجرأة خيار…

2022-01-29 / 8:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق