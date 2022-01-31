البيجيدي يختار عقد مجلسه الوطني “حضوريا” شهر فبراير ببوزنيقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر حزب العدالة و التنمية عقد دورته العادية للمجلس الوطني حضوريا بمدينة بوزنيقة خلال شهر فبراير القادم.

و أعلن إدريس الأزمي الإدريسي بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن عقد دورة عادية للمجلس بشكل حضوري يومي السبت والأحد 19 و20 فبراير 2022 ببوزنيقة.

ولمناقشة مختلف النقاط التي ستعرض على هذه الدورة الحضورية، أوضحت رئاسة المجلس الوطني للبيجيدي أنه سيتم عقد اللجان الدائمة للمجلس في اجتماعات ستنظم عن بعد.

هذا و يأتي تنظيم دورة المجلس الوطنية لحزب المصباح في سياق يشهد فيه الحزب نوعا من الهدوء بعد رجة الانتخابات الأخيرة خاصة بعد عودة عبد الإله بنكيران للمشهد السياسي.

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