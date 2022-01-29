تارودانت : وفاة شابة بين أحضان عشيقها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الدرك بالمركز الترابي لسبت الكردان التابع لسرية تارودانت ، تحقيق في ملابسات وظروف وفاة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة ، في أحضان عشيقها وهو بائع متجول.

وقد تم ايداع جثة الفتاة الهالكة مستودع الأموات بمستشفى المختار السوسي بتارودانت، لاجراء التشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم الاحتفاظ بعشيقها وهو في الثلاثينات من عمره، تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع اليه قبل تقديمه للنيابة العامة .

وقالت مصادر الحريدة، أن الهالكة كانت على موعد مع عشيقها بأحد الاكواخ بضيعة فلاحية على مستوى جماعة المهادي، بعد زوال اليوم السبت 29 يناير الجاري، قبل أن يباغتها الموت بداخل الكوخ والذي قضت به حوالي ثلاث أيام .

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