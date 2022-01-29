“توي فلاي” تطلق خط جديد يربط “مونبيليه” بوجدة ابتداء من شهر ماي

هبة بريس - الرباط

اطلقت شركة”توي فلاي” خطين جديدين لصيف 2022 ، وذلك استئنافا لرحلاتها الجوية بعد إغلاق المجال الجوي المغربي في 30/11/2021 ، بسبب اجراءات وتدابير الوقاية من متحور “اومكرون “.

واضطرت شركة “تويفلاي” إلى تعليق رحلاتها بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر حيث تستعد لإطلاق برنامج رحلات من 17 فبراير 2022 واضافة خطين جديدين لموسم صيف 2022.

و يسمح استئناف العمليات الجوية في المغرب لشركة الطيران “توي فلاي” بأن تقدم ، اعتبارًا من 17 فبراير 2022 ، برنامجها الكامل المكون من 39 مسارًا من وإلى المغرب وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، ويتعلق الامر ايضا بخط جديد يربط مونبلييه بمدينة وجدة اعتبارا من شهر ماي القدم .

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