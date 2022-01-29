شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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أمن طنجة يحجز أزيد من طنين من المخدرات ويوقف 3 أشخاص

2022-01-29 / 6:30 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن توقيف مالك ورشة للنجارة توجد بدوار “بني واسين” بضواحي طنجة، وهو في حالة تلبس رفقة اثنين من مساعديه بإخفاء وتخزين شحنات كبيرة من مخدر الشيرا ضمن ألواح خشبية معدة للتصدير خارج المغرب.

وأفاد البلاغ بأن الأسلوب الإجرامي المستخدم من طرف أعضاء هذه الشبكة يتمثل في تجويف ألواح خشبية موجهة للتصدير، وإخفاء المخدرات بداخلها، مع إعادة تركيبها وطلائها بمواد كيميائية في محاولة لتفادي اكتشافها من طرف الشرطة السينو تقنية.

وأوضح أن التقديرات الأولية للمخدرات المحجوزة في هذه الورشة تشير إلى أنها تناهز حوالي (2) طنين و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، حيث تتواصل حاليا عمليات استخراج المخدرات من صلب الألواح الخشبية التي تم استخدامها لأغراض التهريب.

ويجري حاليا، وفق البلاغ، إخضاع مالك الورشة، واثنين من مساعديه، لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات الوطنية والدولية للشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الشيرا.

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