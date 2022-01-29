المحمدية : فتاة “تشرمل” وجه صديقتها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت مصالح الدرك بسرية المحمدية ، تبحث عن فتاة عشرينية ، متهمة بتعريض صديقتها الى الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض ، الاربعاء الماضي ، بعد شجار بين الطرفين، بأحد المناطق ضواحي مدينة المحمدية .

ووفق مصادر الجريدة، فإن شجار جمع الطرفين دون معرفة أسبابه الحقيقية بعد ، لأن الفتاة المتهمة لازالت في حالة فرار ، قبل أن يتطور إلى توجيه طعناة على مستوى الرأس، إنتهى بعملية جراحية للضحية ” 48 غرزة” اصاب جزء من وجهها .

وبحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت عائلة الفتاة الضحية من السلطات توقيف الجانية وتقديمها للعدالة.

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