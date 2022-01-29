رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا

2022-01-29 / 1:36 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دخلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في عزل ذاتي بعد مخالطتها عن قرب لحالة إصابة بمرض كوفيد-19، وفقا لبيان من مكتبها.

وحدثت المخالطة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري خلال رحلة طيران من كيريكيري إلى أوكلاند، بحسب ما أوردته السبت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقا للبيان: ” لم تظهر أعراض على رئيسة الوزراء، وتشعر بأنها بحالة صحية جيدة”.

وسوف يتم إخضاع أردرن على للفحص غدا الأحد، وستواصل العزل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو وأعضاء من طاقم العاملين معها أيضا على متن نفس الطائرة، ويتبعون الآن نفس التعليمات الخاصة بالعزل.

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