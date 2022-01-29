المقرئ أبو زيد يتهم إسرائيل باختفاء النحل في المغرب

2022-01-29 / 12:47 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

قال البرلماني السابق عن حزب “العدالة والتنمية” أبو زيد الإدريسي، إن سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف الإدريسي في تصريحات له عبر مقطع فيديو، أن قطاع النحل هو الأكثر هشاشة في كل مجالات الزراعة، معتبرا أن هذا القطاع هو أول ما دُمر في مصر بعد التطبيع.

وتابع “أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل”.

هذا وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية “الاونسا”، قد بدأ التحري في ظاهرة اختفاء طوائف النحل عند بعض المربين في بعض المناطق بالمملكة

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير- إداوتنان.. صديقي يزور مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية

أكادير- إداوتنان.. صديقي يزور مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية…

2022-01-29 / 10:55 صباحًا
Photo of ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يطالبون بالانصاف

ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يطالبون بالانصاف

2022-01-29 / 10:30 صباحًا
Photo of الاختبار التشخيصي المغربي الصنع لداء السل سيمكن من مكافحة العدوى بفعالية

الاختبار التشخيصي المغربي الصنع لداء السل سيمكن من مكافحة…

2022-01-29 / 8:00 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين بين الويدان وأفورار

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين بين الويدان…

2022-01-29 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-01-29 / 7:00 صباحًا
Photo of مصنع اللقاحات… السنوات القادمة ستصبح المملكة فاعلا أساسيا على الساحة الدولية

مصنع اللقاحات… السنوات القادمة ستصبح المملكة فاعلا أساسيا على…

2022-01-28 / 11:32 مساءً
Photo of الاتحاد الافريقي: المغرب يأكد دعمه للمركز الافريقي لمكافحة الأمراض

الاتحاد الافريقي: المغرب يأكد دعمه للمركز الافريقي لمكافحة الأمراض

2022-01-28 / 10:49 مساءً
Photo of طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

2022-01-28 / 10:18 مساءً
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد اللطيف هلال

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد اللطيف هلال

2022-01-28 / 9:53 مساءً
Photo of الموت يخطف رئيسة إتحاد كاتبات المغرب

الموت يخطف رئيسة إتحاد كاتبات المغرب

2022-01-28 / 9:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق