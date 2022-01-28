إدارة الدفاع الوطني تحذر من اختراق الهواتف والحواسيب بملفات “PowerPoint “

هبة بريس

حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من عمليات اختراق للهواتف والحواسيب تقوم بها جهات مجهولة بهدف سرقة المحتويات.

وذكرت نشرة للمديرية، أن المخترقين يستعملون ملفات “POWERPOINT” هدفها سرقة كلمات المرور وتسجيل نقرات لوحة المفاتيح وكذلك سرقة محتوى الحافظة.

وأشارت المديرية، إلى أنها واجهت خلال سنة 2021، ارتفاعا في الهجمات السيبرانية، لأجل ذلك “عملت من خلال تدخلات مركز اليقظة، على توفير متطلبات الأمن السيبراني وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، والتي بلغت أكثر من 400 حادث”.

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