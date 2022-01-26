الدرك الملكي يداهم محلا لصنع “ماء الحياة” ضواحي طانطان

2022-01-26 / 5:15 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة الترابية الوطية، حجزت ما يناهز 140 لتر من مسكر ماء الحياة “الماحيا” معدة للبيع، إلى جانب حوالي 400 كيلوغرام من التين المجفف، داخل براميل بلاستيكيه وقنينات الغاز تستعمل للتقطير، وذلك خلال عملية قامت بها مصالح الدرك الملكي ضهر اليوم الاربعاء 26 يناير 2022.

وأسفر التدخل الأمني، الذي أشرفت عليه مصالح الدرك الملكي الترابي الوطية، التابعة لسرية مدينة طانطان، عن توقيف شخص داخل الوكر المذكور.

المصادر ذاتها أكدت، أنه جرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ لتعميق البحث معه، والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة للقضية.

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