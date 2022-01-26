الصحة العالمية: الخطر المرتبط بأوميكرون مازال مرتفعا

2022-01-26 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع، وحذرت من أن مستوى خطر المتحور أوميكرون مازال مرتفعا.

و قالت منظمة الصحة العالمية، في نشرتها الأسبوعية، إن مستوى الخطر المرتبط بالمتحوّر أوميكرون “لا يزال مرتفعا”، إذ سُجّل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أنه “بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعًا”.

وقالت إن “أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سُجّلت (في الأيام السبعة الماضية)، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء”، وفقا لفرانس برس.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5 في المئة خلال الأسبوع المنصرم، مقابل 20 في المئة الأسبوع السابق، مضيفة أن معدّل العدوى العام يرتفع “بشكل بطيء”.

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