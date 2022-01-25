زيارة تبون لمصر ..”تسول” لثقل القاهرة عربيا وحشد التأييد لقمة “الاستفزاز”

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، زيارة رسمية إلى القاهرة، تدوم يومين، في ثالث خروج إقليمي له منذ توليه الرئاسة سنة 2019 بعد كل من الرياض وتونس ، وهي الزيارة التي يحاول من خلالها تبون ايجاد مخرج لعقد القمة العربية التي تم تأجيلها بعدما كان مقررا عقدها شهر مارس القادم .

وتاتي زيارة تبون لمصر بعد فشل مساعي وزير خارجيته رمطان لعمامرة الذي قادته جولته الى كل من السعودية والامارات العربية المتحدة اضافة لمصر وقطر ، حيث لم يتمكن خلالها “زعيم الديلوماسية الجزائري” من توحيد الرؤى بخصوص عدد من الملفات العالقة على رأسها عودة سوريا للجامعة العربية والوضع في ليبيا وخريطة المغرب الموحدة التى تعتبر محط اجماع لسبع قوى عربية بارزة ومؤثرة .

ويعول تبون خلال زيارته للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقل مصر العربي ووزنها الدبلوماسي لكسب تأييد للموقف الجزائري من الملفات السالفة الذكر، أمام اصرار جزائري على عودة سوريا للجامعة العربية بتمثيل رئاسي وهو ماترفضه معظم الدول العربية اضافة الى اختلاف الرؤى حول الوضع بليبيا .

وبالعودة الى الجدل الذي أثارته الجزائر بمحاولتها اعتماد خريطة مغايرة لتلك المعتمدة خلال القمم السابقة ، رغبة منها في تحقيق مكاسب دبلوماسية على حساب وحدة المغرب الترابية ، فقد تم اجهاض المخطط بعد توجيه مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لواء الجامعة العربية باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية، بينها خريطة المغرب كاملة ,الأمر الذي جعل الجزائر تدرك صعوبة تمرير قرارات “استفزازية ” في قمتها المرتقبة وبالتالي استحالة عقد القمة بتمثيليات دبلوماسية عربية وازنة وفي غياب المملكة المغربية.

ويمكن الجزم ان التحالفات الإقليمية الجدية التي بناها المغرب، خاصة مع دول الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، أفضت إلى هذا الموقف الإيجابي للقوى العربية المؤثرة تجاه المغرب وهي النتيجة التي وضعت الجزائر في عزلة تامة، خاصة وأن دول الخليج عبّرت غير ما مرة، وفي عدد من المنتديات الدولية، عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، لاسيما بعد التحولات التي طرأت على القضية عقب الاعتراف الأمريكي في دجنبر 2020.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1