ابتدائية سطات تؤجل النظر في ملف الجنس مقابل النقط

هبة بريس_ محمد منفلوطي

قرر قاضي جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسطات التي تحتضن أطوار محاكمة الأساتذة الجامعيين المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ظهر اليوم الاثنين، ( قرر) تأجيل المحاكمة إلى 31 من شهر يناير الجاري، لاستدعاء أحد المصرحين مع اعطاء التعليمات للقوة العمومية بإحضار آخر تخلف عن الحضور، بالاظافة إلى اعطاء مهملة أيضا من أجل اعداد المطالب المدنية.

فمع بداية المحاكمة، نطق القاضي باسم جلالة الملك “نفتتح الجلسة”، تم التذكير برقم الملف ومثول المتهمين، اثنين منهم في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وبعد تم المناداة على المصرحات منهن من حضر ومنهن من تغيب.

هيئة الدفاع كانت حاضرة بقوة وملأت ارجاء القاعة، وحتى ممثلي وسائل الاعلام وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وحشود المواطنين.

قدمت هيأة الدفاع من جديد العديد من الملتمسات الرامية إلى منح السراح المؤقت لأحد المعتقلين نظرا لتوفر كافة الضمانات.

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