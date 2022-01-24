سفيان أمرابط على أعتاب نادي توتنهام الإنجليزي

2022-01-24 / 2:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أشار الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بتواجد المدافع الدولي المغربي سفيان أمرابط ضمن قائمة اهتمام نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر “يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة”.

ووفقا له، فإن “المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة المدرب أنطونيو كونتي”، منوها أنه لم يتم تحديد أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن.

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