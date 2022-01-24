الصحة العالمية: من الخطأ افتراض أن أوميكرون هو المتحور الأخير
صرح مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بأن المرحلة الحرجة من جائحة كورونا يمكن أن تنتهي هذا العام إذا ما استخدمت الدول كافة الأدوات المتاحة لديها لتحقيق ذلك، وحذر في الوقت نفسه من افتراض أن المتحور أوميكرون هو المتحور الأخير.
وقال المدير العالم للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، إن هدف العبور من المرحلة الحرجة يمكن تحقيقه إذا تم جسر فجوة اللقاحات في الدول الأكثر فقرا وتم إجراء المزيد من الاختبارات.
وأضاف: “استخدام الدول لجميع الاستراتيجيات والأدوات بطريقة شاملة، سيمكننا من إنهاء المرحلة الحرجة من الجائحة هذا العام”.
وأضاف، لوزراء صحة ومسؤولين من 34 دولة، أنه تم التغلب على مشكلة نقص اللقاحات، ويبقى التحدي اللوجستي الآن هو إرسالها إلى جميع الدول.
وقال إن تفشي المتحور أوميكرون تسبب في أن تتلقى المنظمة خلال الأسبوع الماضي بلاغات بـ 100 إصابة جديدة كل ثلاث ثوان من حول العالم، وحالة وفاة كل 12 ثانية.
وشدد على أنه “من الخطر افتراض أن أوميكرون هو المتحور الأخير، وأننا في المرحلة النهائية”.
وكشف أن 85% من الأشخاص في أفريقيا لم يتلقوا ولو جرعة واحدة من اللقاحات.
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نحن كذلك نستشعر جائحة قدوم برلمانية سابقة تدعي انتماءها لحزب الحمامة عينت كمديرة عامة لوكالة الماء بمدينة بني ملال ، اتت على الأخضر و اليابس حيث أبانت منذ مجيئها في شهر مارس من السنة الفارطة عن امراضها النفسية المزمنة المترسبة منذ سنين على ما يبدو .
تكبر و تخلف و ضعف كفائة ، ادت بسبب تصرفاتها الشاذة عن استقالة العديد من الكفاآت و كذلك حبها الجم للمال العام كمثال تقطن بالمجان بمركز الاصطياف التابع للوكالة و تتقاضى تعويضات مهمة عن السكن من الخزينة العامة.
إنه مجرد افتراض ..والواقع أن المتحور الجديد اوميكرون سيبقى معنا يلد إلى آخر م ن حفيده هههههههههههه.
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم أنتم لاتشعرون بنا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا كل مرة كوفيد 19 كورونا انتهت وذهبت بلارجعة وأنتم تقومون بطبخ رؤوسنا وصداعه…نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود..
لقد تعايشنا مع المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه لا نريد منكم لاجزاءا ولاشكورا نريد أن نعيش حياة طبيعية بدون شوشرة ولا سيطرة….
ربما ينتهي من كل الدول العالم إلا المغرب سيضل معه إلى أن يرث الله الارض ومن عليها هههههههههههه.
كل مانقول هو اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
واستعنوا بالصبر والصلاة هذآ هو الافضل اكثروا من الاستغفار والدعاء حتى يرفع عنا الله هذا المتحور الجديد اوميكرون …
ألم يصرح مدير منظمة الصحة بأن المرحلة الحرجة للجيب على وشك الإفلاس هههههههههههه هذآ هو المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه ….
وكيف عرفتم ان المتحور الجديد اوميكرون هو المتحور الأخير هههههههههههه لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة….
ما كفايا الابتزاز السياسي ولعبة سياسية تريدون ان نلقح الجرعة الثالتة هههههههههههه لهذا تقومون بهذه الاكاذيب… نحن نعلم جيدا بعد شهر تخبيرونا هناك موجة أخرى إسمها اوميكرونة مؤنت اوميكرون هههههههههههه.
أنا لاعب كرة قدم ولا أعرف التلاعب بمشاعر الناس…..اتقوا الله فينا لقد حطمتم نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية…
انتهى السيناريو والتمثليات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا هههههههه لهذا تقولون ان المتحور الجديد اوميكرون هو آخر المتحورات وماذا عن الجرعات هل حتى هي آخر جرعة هي التالثة هههههههههههه.
ووزارة الصحة مع تنسيق اللجنة العلمية متى ستنهي لنا التلقيح الاجباري؟؟؟
والله العظيم امركم غريب جدآ وتناقد في هذآ الكلام كل مرة تأتون بأخبار مرة صارة ومرة مؤلمة …ولا ندري إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التمثيليات والاكاذيب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون أن تجد سببا من أجل تهدئة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية …اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا إنك على كل شيء قدير…
المهم انتظروا قريبا من المفاجات من طرف اللجنة العلمية مع تنسيق الحكومة.هههههههه.
الكل يشهد موجة ثالتة وهذا راجع للرجرعات التي تلقوها إذن ما فائدة التلقيح الم نستفد منه ونكتسب منه المناعة المكتسبة… حسبي الله ونعم الوكيل لكل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق جسد البشرية…
نجن ننتظر المزيد والمزيد من المتحورات من سيادتكم فكيف يعقل ان يكون المتحور الجديد اوميكرون هو آخر المتحورات هههههههههههه.
سنتين مضت ونحن نعاني منها ما كفايا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا نحن نريد انتهائها اليوم قبل الغد وأنتم تقولون ستنتهي في آخر هذه السنة هل هذا عندكم استهزاء بنا أو تلاعب بنفسيتنا ومشاعرنا لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذآ ما نقول…
ربما جعلتموه في آخر السنة من أجل الإحتفال به بعيد ميلاده لأنه استوفى سنة من عمره.. نتمنى له سنة سعيدة وطول العمر مع سلاته ههههههههههه زوجته اوميكرونة هههههههههههه.