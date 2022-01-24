نشرة خاصة: تساقطات ثلجية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية ستهم يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن عمالات وأقاليم أزيلال والحوز وتنغير وورزازات وميدلت و تارودانت ستشهد ما بين الثالثة من زوال يوم الثلاثاء وإلى الساعة الحادية عشرة من بعد غد الأربعاء، تساقطات ثلجية تتراوح ما بين 20 إلى 40 سم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تساقطات ثلجية (من 10 إلى 20 ملم) ستهم خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم، شيشاوة والرشيدية وفكيك.

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