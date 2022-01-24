طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي، وذلك فوق كل من المرتفعات، الهضاب العليا، الجنوب الشرقي وشرق المملكة.

كما يتوقع أن تكون الأجواء غائمة في معظم الأوقات مصحوبة بقطرات مطرية أو بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من مناطق طنجة، اللوكوس، الغرب، الريف، السايس، غرب الواجهة المتوسطية، هضاب الفوسفاط ووالماس، الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية.

وسيلاحظ أيضا تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية؛ فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى وذلك خلال الليل و الصباح.

ومن المرتقب أن تكون الرياح معتدلة و شرقية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وستهب ضعيفة إلى معتدلة، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد بينما ستهب من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و03 و درجات بمرتفعات الأطلس و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الريف، شمال المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول االداخلية و الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 07 و13 درجة السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، منطقة سوس و شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و22 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، السهول الشمالية و الوسطى، منطقة سوس، الجنوب الشرقي وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، و ستكون ما بين 24 و30 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين الصويرة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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